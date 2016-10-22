2016年10月22日(土)
- ＴＰＰ徹底審議し廃案こそ/官邸・与党 強行路線に矛盾/地方公聴会日程は再設定
- 「強行」暴言 農水相辞任を/ＴＰＰ批准阻もう 全国食健連が行動/国会前
- 年金カット法案 増税とダブルパンチ/物価上昇の２倍削減
- 日航、人員不足で乗務延長案/組合「解雇者を復帰させよ」
- 衆院ＴＰＰ ２６日に地方公聴会/特別委理で畠山氏 「十分な審議を」
- 参院で特別委を設置/仁比氏が反対 「衆院の暴挙後押し」
- 職場移転の自由なし/外国人技能実習法案 衆院委で可決/畑野氏が反対討論
- 韓国民団が７０周年式典/小池書記局長があいさつ
- 「しんぶん赤旗 いま読みどき」/新潟知事選／豊洲新市場問題
- 韓国民団創団７０周年記念式典/小池書記局長のあいさつ（大要）
- 認可外の調査強化を/保育施設 田村氏が指導求める/参院委
- 「賃金泥棒」黒い実態を告発/「とことん共産党」 辰巳議員・佐々木弁護士
- 機動隊員差別暴言擁護/松井大阪知事に抗議殺到/「人権感覚が欠如」
- 関電課長 過労自殺/「再稼働」が追い込んだ/高橋議員 残業規制除外通達撤回を
- 余震が続き怖い/鳥取震度６弱 調理中やけど
- 地震国 原発動かすな/反原連が官邸前抗議
- 南スーダン派兵/新任務は論外、撤退こそ必要
- きょうの潮流/「内地人は殿様にて土人は下僕たり、内地人は横柄にて土人…