2016年10月20日(木)
- “本気の共闘”で安倍暴走政治に審判を 衆院福岡６区補選 新井候補の勝利を/志位委員長が訴え/民進 安住代表代行、自由 玉城幹事長、社民 吉田党首とともに
- ＴＰＰ特 開会強行 野党抗議/農水相の「強行採決」暴言で紛糾
- パリ協定が審議入り 参院本会議/倉林氏「批准遅れ政府責任重大」
- 自衛隊を戦地に送るな 戦争法廃止へ総がかり行動/国会前/全国各地で行動
- ＴＰＰ「強行採決」農水相の暴言/「言語道断」 怒り次々/批准阻止掲げ国会周辺行動
- 農水相「強行採決」暴言/極めて重大で許し難い/穀田国対委員長が批判
- リニア建設 問題山積 共産党追及/財政投融資 ＪＲ東海への経営支援/清水議員
- リニア建設 問題山積 共産党追及/大深度地下使用認可 地権者権利 侵害の恐れ/本村議員
- リニア建設 問題山積 共産党追及/経済効果 試算も根拠もない/島津議員
- 委員長職権で開催強行/衆院厚労委 共産・民進が抗議
- 新潟知事選・ＴＰＰ・日ロ領土問題…/ラジオ日本番組 穀田氏、縦横に語る
- 消費税増税再延期のための地方税法・地方交付税法改定案に対する梅村議員の質問/衆院本会議
- 労働法制改悪ノー/全労連など 国会前で座り込み/小池書記局長が連帯あいさつ
- 米越が枯れ葉剤除去/元米軍基地 ダナン空港で開始式典
- 機動隊員が差別暴言/撤退と謝罪求める/沖縄選出の野党国会議員
- 憲法審査会の再開/「９条改憲」自民の執念許さず
- きょうの潮流/英雄が一転して容疑者に。映画「ハドソン川の奇跡」は…