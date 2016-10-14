2016年10月14日(金)
- 参院予算委 安倍政権の無責任さ浮き彫り/リニア新幹線・辰巳議員が批判 原発事故・倉林議員が追及
- 南スーダン/砲撃・銃撃戦 国連が懸念
- 「再稼働ノー」米山候補に/新潟県知事選最終盤 大接戦 支持拡大に全力
- 争点鮮明、広がる共闘 勝利必ず/新潟知事選 志位委員長が会見
- 論戦ハイライト/財投でＪＲ東海に利益供与/参院予算委 辰巳氏が追及
- 安倍暴走政治に審判 野党と市民の“本気の共闘”で/衆院ダブル補選 志位氏が強調
- 志位委員長、韓国大使と懇談
- 際限ない国民負担認めぬ/参院予算委 原発コスト膨張 倉林氏追及
- 日曜版１６日号/「輸入米、安く売った」業者が証言/白紙領収書問題で自民党追い込んだ
- 豊洲問題 隠ぺい体質一掃を/都議会閉会 あぜ上議員討論
- 禁止条約締結が世界の流れ/日本被団協６０年祝賀会 小池書記局長があいさつ
- 英「スモッグの都」汚名返上へ/ロンドン市 大気汚染対策を提案/排出基準超える車に課徴金
- 南スーダンと自衛隊考える/“和平協定は崩壊”/ＮＧＯ非戦ネット集会 現地報告
- 熊本地震６カ月/住まいの再建はいよいよ切実
- きょうの潮流/無残につぶれて屋根だけが残った住宅、道路側に傾いて今に…