2016年10月13日(木)
- 再稼働へ残業規制除外 九電が要求 厚労局長通達/衆院予算委 高橋議員が追及/「働き方改革」看板に偽り
- 大激戦 新潟県知事選/市民「米山さん勝たせる」/ママたち 電話かけに奮闘
- 要介護１・２ 保険給付外し 見送り/厚労省、新たな抑制策狙う
- ＴＰＰ批准阻止 議員会館前で抗議/１５日の「１万人行動」へ決意
- 南スーダン自衛隊 新任務付与/月内判断見送りへ
- 「永田町よりは危険」/南スーダン 首相ごまかし/高橋氏が追及
- 論戦ハイライト/残業時間に上限規制設けよ/衆院予算委 高橋議員
- ＴＰＰ 与党あす審議入り狙う/穀田氏「言語道断だ」
- 新潟知事選/県民共同ＶＳ官邸・原子力ムラ/違いくっきり/再稼働にノー 米山候補/自ら判断せず 相手候補
- 高瀬候補と政策協定調印/富山県議補選でオールとやま
- 旧西独法務省幹部 戦後すぐ、７７％元ナチ党員/「旧悪隠し、第２の罪つくった」
- 検証 政治とカネ/業界寄り答弁の背景は…/首相・厚労相に巨額献金/製薬企業 政治連盟でカネ集め
- 沖縄・高江の着陸帯/強行に道理なし、無条件返還を
- きょうの潮流/ポーランドという国名は平原を意味する「ポーレ」に由来…