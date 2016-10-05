2016年10月5日(水)
- ＴＰＰ政府試算撤回を/畠山議員 輸入米価格偽装を追及/衆院予算委
- リニア公金投入やめよ/本村議員 事業費の膨張は必至/衆院予算委
- 国連総会第１委始まる/核兵器禁止条約交渉の来年開始 多くの国が歓迎表明/米は拒否呼び掛け
- 第２次補正予算案が通過/衆院本会議で高橋氏反対討論 「大型開発が中心」
- 農業用ハウスへの支援事業検討/台風被害/畠山氏に農水相答弁
- 輸入米価格偽装問題/大本にミニマムアクセス米/衆院予算委で畠山議員
- 豊洲新市場“安全宣言”で欺いた体質にメスを/都議会 大山議員が代表質問/移転中止へ本格検討迫る
- 資料の保管・収蔵が不十分/「ＴＳＵＴＡＹＡ」経営企業が指定管理者/海老名市立図書館を畑野・大平氏視察
- 若者 戦争に巻き込むな/ベルリン 各国青年が交流平和へ宣言採択
- 停戦協議停止 米が声明/シリア内戦 ＩＳ情報交換 継続
- 原子力事故の損害賠償/電力会社責任に「上限」/負担は国民に 財界、身勝手な主張/内閣府専門部会 制度見直しへ議論
- 原発・ＴＰＰから県民守る/新潟知事選 米山隆一候補訴えから/悲惨だったＪＣＯ臨界事故
- 南スーダンＰＫＯ/内戦は深刻化、自衛隊は撤退を
- きょうの潮流/戦前の哲学者として知られる三木清は福沢諭吉…