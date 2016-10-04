2016年10月4日(火)
- 南スーダンＰＫＯ 至近距離の射撃訓練も/笠井議員 自衛隊撤退を要求 新任務の危険告発
- 沖縄・高江のオスプレイパッド 環境より対米公約優先/赤嶺議員「条件つけず直ちに返還を」
- 医学・生理学 ノーベル賞に大隅良典さん/細胞内の「リサイクル」解明
- 核兵器禁止へ行動計画/ＩＰＢ世界会議採択 抜本軍縮訴え
- 新潟県知事選 原発再稼働・ＴＰＰが争点/米山候補勝利に向けて全力/小池書記局長が会見
- 高江ヘリパッド 安倍政権の「負担軽減」は基地の一大強化だ/衆院予算委 赤嶺議員の質問
- 南スーダンＰＫＯ任務拡大/「殺し殺される危険」現実に 戦後史に汚点残すな/衆院予算委 笠井議員の質問
- 築地市場の豊洲移転問題/国の対応問う/経過報告し審議やり直しを
- 辺野古違法確認訴訟/一審、憲法解釈に誤り/沖縄県が上告理由書提出
- ホームドア設置早く/清水衆院議員 駅視察し運輸局要請/大阪
- コロンビア 「和平合意」国民投票/反対多数、停戦は維持
- “高江・福島 力ひとつに”/「アベ政治を許さない」 国会前で訴え
- 将棋新人王戦 増田四段が先勝/細い攻めを巧妙につなぐ
- 横ばいの日銀短観/個人消費の立て直しが急務だ
- きょうの潮流/安倍晋三首相は２００７年９月に退陣した後、都内に…