2016年10月2日(日)
- ＡＣＳＡ（日米物品役務相互提供協定）海外で適用拡大/イラク派兵後に変質 自衛隊と米軍 地球規模で協力
- 給付制奨学金・学費軽減へ/共産党が署名用紙を作成 活用呼びかけ
- 辺野古土砂搬出阻もう/新基地反対 沖縄と連帯 全国連絡協議会が総会/熊本
- 平和な世界へ軍縮を/ＩＰＢ世界会議が開幕/原水協・被団協代表ら参加/ベルリン
- 「とことん共産党」/尾崎・米倉都議「豊洲移転」を斬る/吉良議員司会
- 現役米兵の５５％ 軍事介入に反対/「外国の問題から手を引き、自国に集中を」（２６歳・軍曹）/米軍事紙調査
- 被害者が納得する解決を/「慰安婦」問題 国会内で集会
- 検証 政治とカネ/今村復興相 優良株で“財テク”/９銘柄６万株売却
- 「築地でええじゃないか行進」/セリ市場の伝統守ろう/「豊洲は無理筋な話」/東京・新宿
- 台風１６号/補償なしに再建無理/真島氏らに住民/鹿児島県垂水・鹿屋
- 捜査違法性 浮き彫り/仁比氏、県警盗撮で調査/大分・別府
- 改憲の「政治技術」/自民案ベースに“誘導”の危険
- きょうの潮流/朝露にぬれる薄紅のコスモス。どこからかキンモクセイの芳香が…