2016年10月1日(土)
１０〜１１月 地方議員選挙
日本共産党の立候補者
（自治体名､定数｡候補者の下は年齢､現新元)
【９月２７日告示、１０月２日投票】
◆和歌山県みなべ町１４
中井さよ子６６新
池田みちる５５新
（前回当選２、現有議席１）
【１０月９日告示、１６日投票】
◆千葉県袖ケ浦市２２（２減）
しのざき典之５６現
となみ久子３９現
（前回当選２）
◆新潟県阿賀野市２０
倉島 良司６７現
宮脇 雅夫６５現
稲毛 明６５現
山田 早苗６４現
（前回当選４）
◆愛知県岡崎市３７
きまた昭子６７現
鈴木まさ子５５現
新免はるか３２新
（前回当選２）
◆滋賀県甲賀（こうか）市補１
小松 正人７４元
（現有議席３）
◆福岡県宗像市２０
末吉たかし６４現
植木たかのぶ７０現
しんどめ久味子５８現
（前回当選３）
【１１日告示、１６日投票】
◆東京都利島村６
笹岡 寿一７５元
（前回当選０）
◆鳥取県南部町１４
真壁 容子６２現
亀尾 共三７４現
加藤 学５５新
（前回当選３）
【１４日告示、２３日投票】
◆富山県議補
［高岡市区］２
高瀬あつこ５４新
(同県の現有議席は1)
【１６日告示、２３日投票】
◆山梨県笛吹市２１
渡辺まさひで６７現
河野ともこ５３新
（前回当選２）
◆静岡県伊豆市１６
木村 建一７０現
（前回当選１）
◆大阪府泉南市１６（２減）
大森 和夫５７現
和気 信子６７現
楠 成明３７新
（前回当選４）
◆兵庫県養父（やぶ）市１６
竹浦 昭男６９現
津ｱ 和男５７新
（前回当選２）
◆山口県光市１８
土橋あきよし７２現
田辺まなぶ５３新
（前回当選２）
◆愛媛県東温市１６（２減）
森しんいち７４現
（前回当選１）
◆鹿児島県薩摩川内(さつませんだい)市２６
井上かつひろ５７現
（前回当選１）
【１８日告示、２３日投票】
◆北海道豊浦町８
山田 秀人６５現
（前回当選１）
◆大阪府太子（たいし）町１１
西田いく子５３現
阪口ひろし６８現
（前回当選２）
◆京都府笠置（かさぎ）町８
むかいで健３５現
（前回当選１）
◆広島県世羅（せら）町１４
矢山 武７３現
（前回当選１）
◆山口県周防大島町１４（２減）
砂田まさかず５９新
（前回当選１）
◆愛媛県上島町１４
寺下みつのり６６現
（前回当選１）
【２５日告示、３０日投票】
◆三重県菰野（こもの）町１８
加藤 昌行６８現
中川 哲雄６９現
千賀 優子７３現
（前回当選３）
【３０日告示、１１月６日投票】
◆富山市議補１２
吉田 修６６新
(同市の現有議席は2)
◆長野県東御（とうみ）市１７（２減）
平林 千秋７２現
くぼた俊介４１現
（前回当選２）
【１１月１日告示、６日投票】
◆北海道弟子屈（てしかが）町１１（１減）
小川 義雄７０現
（前回当選１）
◆京都府宇治田原町１２
今西くみこ５５現
山本ただし６４新
（前回当選２）
【１１月６日告示、１３日投票】
◆茨城県つくば市２８
滝口 隆一６８現
橋本けい子６２現
山中まゆみ３８新
（前回当選３）
◆山梨県北杜市２２
清水 進６０現
志村 清６４新
（前回当選２）
◆富山県南砺（なんと）市２０（４減）
中島 満６７現
（前回当選１）
◆岐阜県恵那市１８（２減）
水野 功教７２現
遠山 信子７１現
（前回当選２）
◆島根県雲南市２２
上代かずみ５８新
（前回当選１）
◆山口県防府（ほうふ）市２５
山本 久江６４現
清水ちかし４６新
（前回当選２）
◆愛媛県四国中央市２２（４減）
青木 永六６６現
三好 平６４現
ひだか裕輔３５新
（前回当選３）
【１３日告示、２０日投票】
◆山梨県南アルプス市２２
名取やすし４９現
まつの昇平４０新
（前回当選２）
◆兵庫県丹波（たんば）市２０
西本 嘉宏６９現
西脇 秀隆６６現
（前回当選２）
◆鹿児島県伊佐市１８
畑中きょう子４４現
（前回当選１）