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2016年10月1日(土)

１０〜１１月　地方議員選挙

日本共産党の立候補者

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（自治体名､定数｡候補者の下は年齢､現新元)

【９月２７日告示、１０月２日投票】

◆和歌山県みなべ町１４

　中井さよ子６６新

　池田みちる５５新

（前回当選２、現有議席１）

【１０月９日告示、１６日投票】

◆千葉県袖ケ浦市２２（２減）

　しのざき典之５６現

　となみ久子３９現

（前回当選２）

◆新潟県阿賀野市２０

　倉島　良司６７現

　宮脇　雅夫６５現

　稲毛　　明６５現

　山田　早苗６４現

（前回当選４）

◆愛知県岡崎市３７

　きまた昭子６７現

　鈴木まさ子５５現

　新免はるか３２新

（前回当選２）

◆滋賀県甲賀（こうか）市補１

　小松　正人７４元

（現有議席３）

◆福岡県宗像市２０

　末吉たかし６４現

　植木たかのぶ７０現

　しんどめ久味子５８現

（前回当選３）

【１１日告示、１６日投票】

◆東京都利島村６

　笹岡　寿一７５元

（前回当選０）

◆鳥取県南部町１４

　真壁　容子６２現

　亀尾　共三７４現

　加藤　　学５５新

（前回当選３）

【１４日告示、２３日投票】

◆富山県議補

　［高岡市区］２

　高瀬あつこ５４新

(同県の現有議席は1)

【１６日告示、２３日投票】

◆山梨県笛吹市２１

　渡辺まさひで６７現

　河野ともこ５３新

（前回当選２）

◆静岡県伊豆市１６

　木村　建一７０現

（前回当選１）

◆大阪府泉南市１６（２減）

　大森　和夫５７現

　和気　信子６７現

　楠　　成明３７新

（前回当選４）

◆兵庫県養父（やぶ）市１６

　竹浦　昭男６９現

　津ｱ　和男５７新

（前回当選２）

◆山口県光市１８

　土橋あきよし７２現

　田辺まなぶ５３新

（前回当選２）

◆愛媛県東温市１６（２減）

　森しんいち７４現

（前回当選１）

◆鹿児島県薩摩川内(さつませんだい)市２６

　井上かつひろ５７現

（前回当選１）

【１８日告示、２３日投票】

◆北海道豊浦町８

　山田　秀人６５現

（前回当選１）

◆大阪府太子（たいし）町１１

　西田いく子５３現

　阪口ひろし６８現

（前回当選２）

◆京都府笠置（かさぎ）町８

　むかいで健３５現

（前回当選１）

◆広島県世羅（せら）町１４

　矢山　　武７３現

（前回当選１）

◆山口県周防大島町１４（２減）

　砂田まさかず５９新

（前回当選１）

◆愛媛県上島町１４

　寺下みつのり６６現

（前回当選１）

【２５日告示、３０日投票】

◆三重県菰野（こもの）町１８

　加藤　昌行６８現

　中川　哲雄６９現

　千賀　優子７３現

（前回当選３）

【３０日告示、１１月６日投票】

◆富山市議補１２

　吉田　　修６６新

(同市の現有議席は2)

◆長野県東御（とうみ）市１７（２減）

　平林　千秋７２現

　くぼた俊介４１現

（前回当選２）

【１１月１日告示、６日投票】

◆北海道弟子屈（てしかが）町１１（１減）

　小川　義雄７０現

（前回当選１）

◆京都府宇治田原町１２

　今西くみこ５５現

　山本ただし６４新

（前回当選２）

【１１月６日告示、１３日投票】

◆茨城県つくば市２８

　滝口　隆一６８現

　橋本けい子６２現

　山中まゆみ３８新

（前回当選３）

◆山梨県北杜市２２

　清水　　進６０現

　志村　　清６４新

（前回当選２）

◆富山県南砺（なんと）市２０（４減）

　中島　　満６７現

（前回当選１）

◆岐阜県恵那市１８（２減）

　水野　功教７２現

　遠山　信子７１現

（前回当選２）

◆島根県雲南市２２

　上代かずみ５８新

（前回当選１）

◆山口県防府（ほうふ）市２５

　山本　久江６４現

　清水ちかし４６新

（前回当選２）

◆愛媛県四国中央市２２（４減）

　青木　永六６６現

　三好　　平６４現

　ひだか裕輔３５新

（前回当選３）

【１３日告示、２０日投票】

◆山梨県南アルプス市２２

　名取やすし４９現

　まつの昇平４０新

（前回当選２）

◆兵庫県丹波（たんば）市２０

　西本　嘉宏６９現

　西脇　秀隆６６現

（前回当選２）

◆鹿児島県伊佐市１８

　畑中きょう子４４現

（前回当選１）



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