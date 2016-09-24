2016年9月24日(土)
- 総選挙も「できる限りの協力」確認 野党党首会談/１０月の衆院補選含め具体化の協議開始で合意
- ＴＰＰ 拙速な審議、強行採決に反対/野党書記局長・幹事長、国対委員長会談
- 辺野古訴訟 沖縄県が上告/地方自治侵す判決批判
- 重機搬入口６カ所/豊洲新市場５施設 党都議団が調査
- 新潟知事選に米山氏擁立/市民と野党そろって会見
- 日本・ベトナム両共産党/ベトナム 第６回理論会談開催へ
- 臨時国会 安倍暴走政治と対決 党国会議員に聞く/社会保障・雇用 共同広げ 大改悪を阻止/高橋千鶴子衆院議員
- 原発事故からの復興へ/住宅支援継続など国に要請/共産党国会議員と福島県議団
- ヘリパッド建設での大量伐採/森林管理署は現地調査せよ/赤嶺議員と県民会議
- 国連 南スーダンめぐり会合/“暴力再燃”“援助要員に犠牲”/事務総長「軍事的解決はない」
- リニア 生存権を侵害/認可取り消し訴訟で口頭弁論 東京地裁
- “汚染水増、不安だ” 官邸前抗議
- 「残業代ゼロ」法案/長時間労働の促進許されない
- きょうの潮流/１兆円を超える事業費を投じたすえに廃炉へ動きだした高速…