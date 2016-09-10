2016年9月10日(土)
- 北朝鮮 ５度目核実験/国連安保理決議に違反/爆発の威力は最大規模
- 北朝鮮の核実験を糾弾する/志位委員長が談話
- ヘリパッド建設で重機空輸/沖縄県民らの抗議の中
- 九電、原発停止また拒否/鹿児島知事「今後もさまざま要請」
- ７９世帯、今も「みなし仮設」/常総水害１年 共産党、住宅再建へ支援
- 北核実験抗議決議採択で合意/与野党緊急国対委員長会談
- 生活保護医療給付 事務費は国負担で/新潟県保険医会と小池議員/医療機関での負担 厚労省が軽減表明
- 都が待機児緊急対策/都有地活用など 今年度５０００人分増
- 戦争法廃止・立憲主義回復/各地の行動予定 （中）
- ＡＳＥＡＮ首脳会議/南シナ海での領有権問題めぐり/問われた中心性・結束・信頼性
- 性暴力被害 支援センター訪問/党国会議員団が実情聞く
- ヘリパッド建設 高江 強権発動に抗議/有識者ら共同声明
- 富山の自民前県議を告発/政務活動費不正 市民ら「厳重処罰を」/自民議員の腐敗 相次ぎ発覚
- “原発推進の政治変える”/反原連が官邸前抗議
- 北朝鮮核実験強行/制裁の厳格実施と対話再開を
- きょうの潮流/北朝鮮が５回目の核実験を強行しました。公式発表による…