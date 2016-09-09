2016年9月9日(金)
- 戦争法強行１年 あの怒り忘れない/全国３００カ所以上で行動
- 認可保育園大増設を提言/党都議団が知事に申し入れ
- 南シナ海「深刻な懸念」/ＡＳＥＡＮ首脳会議が議長声明
- 辺野古新基地裁判勝利へ１０００人集う/公正な判決を/民意尊重求め県民ら 那覇
- アジア政党国際会議の問題で志位委員長のインタビュー/日曜版１１日号に掲載
- 「給付型」奨学金大後退の恐れ/文科省中間報告 対象厳しく限定
- 米市民「ＴＰＰ批准ノー」/議会前で宣伝・院内指導者に要望/「国民犠牲に企業優先する協定だ」
- 日曜版１１日号/大震災から５年半 福島はいま/漫画家・ヤマザキマリさんが登場
- 介護給付削るな/事業者ら１９団体 政府に要望/制度への信頼揺らぐと危機感 東京
- 日本経済 異常な落ち込み/個人消費でも 設備投資でも
- 戦争法廃止・立憲主義回復/各地の行動予定 （上）
- 「米中どちらか選ばない」/ＡＳＥＡＮ事務局長 首脳関連会議が閉幕
- 抗議の中 重機３台搬入/沖縄・高江 「森と生活壊すな」
- この秋のたたかい/暴走ストップ 共同さらに広げ
- きょうの潮流/決して演出などではなかったはずです。７日（日本…